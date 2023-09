PSG : Il lâche un message fort après le transfert de Verratti

Thibault Morlain

Il y a quelques jours, c’est une page de l’histoire récente du PSG qui s’est tournée. Arrivé en 2011 et après plus d’une décennie à jouer pour le club de la capitale, Marco Verratti a été transféré. Pas dans les plans de Luis Enrique et poussé vers la sortie, l’Italien s’est envolé pour le Qatar, s’engageant avec le club d’Al-Arabi. Un transfert du PSG qui fait énormément parler et Salvatore Sirigu, ancien gardien parisien, a d’ailleurs livré son regard sur ce départ de Verratti, son ami et compatriote.

Et revoilà Salvatore Sirigu en Ligue 1. En effet, ce lundi, le gardien italien s’est officiellement engagé avec l’OGC Nice. Il retrouve ainsi le championnat de France, lui qui s’était fait un nom du côté du PSG. D’ailleurs, ce mardi, à l’occasion de la présentation à la presse de Sirigu, il a été question du club de la capitale et du récent départ de Marco Verratti.

« C'était comme voir la fin d'une époque »

Devant les journalistes ce mardi, Salvatore Sirigu a été interrogé sur le nouveau visage du PSG. Le désormais gardien de Nice a alors répondu en parlant notamment du transfert de Marco Verratti : « C'est un club auquel je veux du bien. Ça a beaucoup changé. L'autre jour, quand j'étais au Parc, j’ai Verratti partir. C'était comme voir la fin d'une époque. Marco, c'était un des joueurs principaux. Il est arrivé tout petit : il pouvait encore aller à l'école, il avait 19 ans à peine ».

« Tu pensais Paris-Saint-Germain, tu pensais Verratti »