Un ancien du PSG de retour en Ligue 1, il sort du silence

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs jours qu’on annonçait un retour de Salvatore Sirigu en Ligue 1. Après avoir marqué les débuts du projet QSI au PSG, l’Italien va désormais évoluer pour l’OGC Nice. L’opération a été officialisée ce lundi par les Aiglons. L’occasion pour Sirigu de prendre la parole et d’exprimer sa joie d’avoir signé avec le club français.

Alors qu’on se souvient de Salvatore Sirigu pour son passage au PSG il y a quelques années maintenant, le gardien italien retrouve le championnat de France. Le voilà désormais à l’OGC Nice. En effet, ce lundi, l’arrivée de Sirigu chez les Aiglons a été officialisée. A 36 ans, il va donc découvrir un nouveau club et il va accompagner Marcin Bulka dans sa progression.

C’est signé, le PSG va annoncer un transfert ! https://t.co/AlFDBfPX5S pic.twitter.com/tfW8P8WnTF — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

« Je suis fier de rejoindre le club »

Après avoir signé avec Nice, Salvatore Sirigu s’est confié aux médias de son nouveau club. Le portier italien a alors expliqué : « J’ai souvent rencontré l’OGC Nice comme adversaire, je sais toute la ferveur qu’il peut y avoir ici. Je suis fier de rejoindre le club et je souhaite l’aider à atteindre de grands objectifs. Ça a commencé par un gros match contre Paris et j’avais envie d’être avec le groupe. Nice a de grandes ambitions, moi aussi. Nous sommes faits pour bien travailler ensemble ».

« C’est une satisfaction de l’accueillir dans un club qui va lui aller comme un gant »