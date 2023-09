C’est confirmé, le PSG bat un record sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG n'a pas chômé sur le mercato en enregistrant la signature de 12 joueurs, dont Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig. Mais surtout, le club de la capitale s'est distingué par sa capacité à vendre, ce qui est beaucoup plus rare. En effet, le PSG a vendu pour plus de 200M€ et explose ainsi son record.

Le mercato du PSG aura été totalement fou. Et pour cause, le club de la capitale a enrôlé pas moins de 12 joueurs au total, en comptant Xavi Simons, prêté dans la foulée de son retour au RB Leipzig. Mais si on avait l'habitude de voir le club de la capitale dépenser massivement sur le mercato, cette fois-ci, les Parisiens se sont également distingués en vendant. Et surtout en vendant bien.

Le PSG vend pour 200M€...

En effet, comme le rappelle Le Parisien , le PSG a récupéré au total un peu plus de 200M€ sur le mercato. La vente la plus marquante est évidemment celle de Neymar qui a rejoint Al-Hilal pour 90M€, soit la plus grosse vente de l'histoire de du club devant... Marco Verratti ! L'Italien a rejoint Al-Arabi au Qatar pour 45M€ et s'ajoute à longue liste des joueurs partis cet été.

... et explose son record

Le PSG explose ainsi son record de vente puisque jusque-là, le club n'avait jamais fait mieux que 104M€ durant l'été 2018. Par conséquent, le PSG renfloue ses caisses tout en allégeant sa masse salariale avec les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos. Un mercato très réussi au moins sur le plan économique.