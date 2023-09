Le PSG gagne 140M€… grâce à Messi et Neymar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a réussi à parfaitement dégraisses son effectif durant le mercato estival. Des ventes qui ont permis au club de la capitale de renflouer ses caisses en récupérant de belles indemnités de transfert, mais surtout d'alléger sa masse salariale de façon drastique. Elément clé pour la bonne santé financière du club.

Cet été, le PSG a réalisé un mercato de folie, en recrutant 12 nouveaux joueurs, dont Xavi Simons, revenu du PSV Eindhoven et prêté dans la foulée au RB Leipzig. Mais surtout, le PSG s'est mis en valeur par sa faculté à vendre. Une nouveauté pour le club de la capitale qui aura récupéré au total 200M€ en indemnités de transfert. Mais surtout, les Parisiens réalisent une économie salvatrice sur la masse salariale.

La folle économie du PSG sur sa masse salariale

Et pour cause, en se séparant de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos, le PSG s'est délesté de salaires très importants, sans oublier ceux de Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Julian Draxler voire Mauro Icardi, tous payés bien au-delà de leur rendement pour le club. Par conséquent, selon Le Parisien , va économiser quasiment 140M€ sur sa masse salariale, en sachant que les salaires offerts aux nouveaux joueurs sont très éloignés de ceux perçus par les stars qui sont parties. Au total, le PSG pourrait avoir un bilan positif de 30M€ sur masse salariale. Et c'est très loin d'être anodin.

«Ils vont être dans les clous aussi concernant la masse salariale»