Mercato : Le plan parfait du PSG

Très actif sur le mercato, le PSG a déboursé quasiment 350M€ pour reconstruire son effectif. Et pourtant, le club de capitale s'en sort très bien sur le plan comptable grâce à ses ventes pour un total avoisinant les 200M€. La stratégie du club parisien s'est avérée plus que payante. Explications.

C'est ce qu'on appelle un mercato rondement mené. Cet été, le PSG a chamboulé son effectif. Au total, le club de la capitale aura bouclé l'arrivée de 12 joueurs ainsi que 17 départs définitifs et 7 prêts. Et tout cela a un coût. Ainsi, le PSG a déboursé près de 350M€ pour renforcer son effectif. Et pourtant, sur le plan économique, ce mercato est une réussite.

PSG : La malédiction du Qatar enfin brisée avec Luis Enrique ? https://t.co/qxbsa9LcRH pic.twitter.com/eGU1W0f9Gw — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

La stratégie payant du PSG

Et pour cause, comme le souligne Le Parisien , le PSG s'est montré malin sur certains dossiers à l'image de la signature de Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais est arrivé sous la forme d'un prêt avec une option d'achat quasiment obligatoire, ce qui décale le paiement de son transfert d'une saison dans les comptes du club. De même pour Manuel Ugarte. Bien qu'il ait débarqué sous la forme d'un transfert sec de 60M€, le Sporting CP a accepté de décaler d'une saison le versement de l'indemnité de transfert qui sera donc comptabilisée en 2024. Et surtout, le PSG a très bien vendu cet été, pour quasiment 200M€ au total. Et comme l'explique Pierre Rondeau, économiste du sport et codirecteur de l’Observatoire du sport de la Fondation Jean-Jaurès, cela permet largement d'équilibrer les comptes.

«Toutes ces ventes sont inscrites cash dans les comptes du club pour cette année»