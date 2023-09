Mbappé : Un joueur du PSG se lâche sur le Ballon d’Or

Amadou Diawara

Auteur d'une grosse saison 2022-2023 et époustouflant lors de la finale de la dernière Coupe du Monde, Kylian Mbappé fait logiquement partie des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Interrogé après la victoire du PSG contre le Borussia Dortmund, Achraf Hakimi a d'ailleurs milité pour que son ami et coéquipier remporte le Graal.

Si le PSG n'a pas été loin en Ligue des Champions (éliminé en huitième de finale contre Manchester City), Kylian Mbappé s'est tout de même fait remarquer lors de la saison 2022-2023. Très performant en Ligue 1, il a éclaboussé de sa classe la Coupe du Monde au Qatar.

Mbappé : La grande annonce du PSG https://t.co/hOWl952SSz pic.twitter.com/UvlX85N1Zs — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Hakimi vote Mbappé pour le Ballon d'Or

Grand artisan de l'épopée de l'équipe de France, Kylian Mbappé est passé tout près d'offrir une deuxième étoile aux Bleus . Mais son triplé en finale face à l'Argentine n'aura pas suffit. Logiquement, Kylian Mbappé fait donc partie des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Et il figure parmi les favoris pour remporter cette distinction personnelle avec le champion du monde Lionel Messi et Erling Haaland, vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City.

«Il mérite de gagner le Ballon d’Or»