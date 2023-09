Crise à Marseille, le PSG veut enfoncer l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Enlisé dans une profonde crise depuis quelques heures, l'OM se retrouve dans une situation loin d'être idéale avant d'aborder plusieurs chocs, et notamment le déplacement à Paris pour le Classique contre le PSG. Après la victoire contre le Borussia Dortmund (2-0), Manuel Ugarte a d'ailleurs prévenu les Marseillais.

Le PSG a parfaitement lancé sa campagne européenne en s'imposant contre le Borussia Dortmund (2-0) au Parc des Princes. Une victoire qui permet aux Parisiens de rassurer après la défaite contre l'OGC Nice, la première de l'ère Luis Enrique, et surtout avant le choc contre l'OM dimanche soir.

L’OM va lâcher une bombe ! https://t.co/uG3CBPqQpC pic.twitter.com/EZ3PXDc6r1 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

L'OM pique sa crise avant le PSG

Et si le PSG aborde ce Classique dans de très bonnes dispositions, on peut difficilement en dire autant de l'OM. En pleine crise, le club phocéen a vu sa direction se mettre en retrait et son entraîneur poser sa démission. Les Marseillais se présenteront donc jeudi soir à Amsterdam sans Marcelino ni Pablo Longoria pour affronter l'Ajax en Ligue Europa. Et la situation sera probablement la même pour le déplacement au Parc des Princes dimanche.

Ugarte veut en profiter