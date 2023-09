Problème avec Neymar et Messi, le PSG a trouvé la solution

Amadou Diawara

Lors des deux dernières saisons, le PSG était dans l'incapacité de sortir Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi, et ce, parce qu'il n'avait aucune profondeur de banc. Ayant laissé filer les deux stars sud-américaines cet été, le club parisien s'est renforcé massivement en attaque. Et à en croire Sabri Lamouchi, le PSG dispose désormais d'un trio offensif « interchangeable ».

Lors de l'été 2021, le PSG a frappé un grand coup sur le marché. En effet, le club de la capitale s'est offert les services de Lionel Messi pour 0€. L'Argentin étant en fin de contrat avec le FC Barcelone.

Le PSG a étoffé son banc de touche

Durant les deux dernières saisons, le PSG pouvait se vanter d'avoir un trio infernal en attaque : Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Toutefois, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n'avait pas vraiment de remplaçants à la hauteur pour ménager ces trois superstars. Et alors que Leo Messi et Neymar ont fait leurs valises cet été, le président du PSG a pallié ce problème lors du mercato d'après Sabri Lamouchi.

«Là, il peut y avoir une rotation»