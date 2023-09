PSG : Les choses sérieuses démarrent pour Luis Enrique

Arnaud De Kanel

Ce mardi 19 septembre marque l'entrée en lice du PSG en Ligue des champions. L'occasion pour les Parisiens de se racheter quatre jours après avoir été battus par l'OGC Nice. Le premier vrai test également pour le nouvel entraineur parisien Luis Enrique.

La Ligue des champions démarre ce mardi. Comme chaque année, le PSG fait parti des favoris pour la Coupe aux Grandes Oreilles . Et comme la saison passée, c'est avec un nouvel entraineur à sa tête que le club de la capitale va débuter sa campagne européenne. Cette fois-ci, c'est Luis Enrique qui aura la lourde tâche d'emmener le PSG à sa première Ligue des champions. Début de la mission ce mardi soir au Parc des Princes face au Borussia Dortmund (21h) !

Premier vrai test pour Luis Enrique avec le PSG

Luis Enrique a rendez-vous avec son premier gros test de la saison. Bien que le PSG ait affronté le RC Lens, les Sang et Or ne sont pas aussi en forme que la saison passée et ils n'ont pas été en mesure d'offrir une quelconque résistance aux Parisiens. Cette fois-ci, le club de la capitale sera confronté à Dortmund. Les joueurs de la Ruhr ne sont pas au top de leur forme non plus car ils restent sur deux victoires et deux nuls lors des 4 premiers matchs de Bundesliga. Ils se sont d'ailleurs imposés dans la douleur samedi face à Fribourg (2-4). Les Rouge et Bleu restent quant à eux sur une défaite, la première de la saison, face à l'OGC Nice. Luis Enrique est prêt.

«Nous jouons toutes les compétitions pour les gagner»