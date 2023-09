Le boss du PSG reçoit un message inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Limogé par le PSG en fin de saison dernière, Christophe Galtier a vécu une période très mouvementée pendant son passage dans la capitale, tant sur le plan sportif qu'extrasportif. Et malgré tout, le technicien français a tenu à rendre hommage à Nasser Al-Khelaïfi.

C'est un fait, le passage de Christophe Galtier sur le banc du PSG l'an dernier ne restera pas dans les mémoires. Et en plus de ses déboires sportifs dans la capitale, l'ancien entraîneur de l'ASSE, du LOSC et de l'OGC Nice doit faire face à des accusations de comportement discriminatoires à l'encontre des joueurs musulmans et datant de l'époque de son passage au sein du club azuréen, lors de la saison 2021-2022. Pour l'ensemble de ces raisons, le PSG avait donc décidé d'écourter l'aventure de Galtier.

Une fake-news est démentie par le PSG https://t.co/l3dk08LZEb pic.twitter.com/7pSNKG9JhY — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Galtier n'oublie pas Al-Khelaïfi

Dans un entretien accordé au Canal Football Club dimanche, Christophe Galtier se livre à ce sujet, et ne manque pas malgré tout de rendre hommage au président du PSG pour son soutien : « Ce qui m'a le plus réconforté pendant cette période ? Mon président (Nasser Al-Khelaïfi) et Luis (Campos). Ce qui m’a fait le plus mal ? Quand la direction a décidé de me remplacer. J’ai dit que je faisais l’effort de retenir que le bon et il y a eu beaucoup de bons à Paris. Honnêtement, je ne retiens que du bon et j’ai beaucoup de beaux souvenirs de ma période au Paris Saint-Germain », lâche Galtier.

« D’une étincelle, on en fait un volcan »