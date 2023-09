PSG : Galtier pousse un coup de gueule

Axel Cornic

Écarté par le Paris Saint-Germain en fin de saison dernière, Christophe Galtier est toujours sans club et doit faire face à de graves problèmes avec la justice. Julien Fournier, son ancien directeur sportif, l’accuse en effet d’avoir tenu des propos islamophobes et racistes à l’encontre de certains joueurs, ce que l’ancien du PSG nie en bloc.

C’est une polémique qui a fait énormément parler la saison dernière. Passé par l’OGC Nice et alors qu’il était sur le banc du PSG, Christophe Galtier a été accusé d’avoir eu des propos très graves à l’encontre de certains joueurs de confession musulmane. Forcément, cette affaire a fait énormément parler, avec le technicien français qui n’en a pas parlé depuis son départ de Paris.

« Si j'ai dis qu'il y avait trop de joueurs de couleurs et de musulmans dans l'effectif de Nice ? C'est faux, archi faux »

Jusqu’à maintenant, puisque ce dimanche il s’est livré dans un long entretien diffusé dans le Canal Football Club . « Si j'ai dis à Julien Fournier qu'il y avait trop de joueurs de couleurs et de musulmans dans l'effectif de Nice ? C'est faux, archi faux » a assuré Galtier. « Les gens du football me connaissent, les joueurs me connaissent, les dirigeants me connaissent. On sait qui je suis, mais évidemment dans un telle affaire, on retient cette phrase là, mais on ne retient pas tous les gens qui m'ont apporté leur soutien : les joueurs. Ce ne sont pas des joueurs de Nice ? Je comprends, moi non plus, je n'ai pas parlé jusqu'à présent ».

« Je ne peux pas accepter qu'on dise que je suis raciste »