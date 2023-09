PSG : Galtier se lâche sur sur Mbappé, Neymar et Messi

Amadou Diawara

La saison dernière, Christophe Galtier pouvait se vanter d'entraineur à la fois Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Toutefois, avoir ces trois stars sous ses ordres n'a pas été simple pour le technicien français. Remercié par la direction parisienne il y a quelques mois, Christophe Galtier a lâché toutes ses vérités sur le sujet.

Arrivé au PSG à la fin de la saison 2022, Christophe Galtier avait paraphé un bail de deux ans. Toutefois, le coach français a été évincé par la direction parisienne à la fin du dernier exercice.

Galtier se lâche sur Mbappé, Neymar et Messi

Lors de son passage au PSG, Christophe Galtier avait à la fois Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar dans son effectif. Toutefois, le technicien de 57 ans a eu beaucoup de mal à trouver le bon équilibre entre ces trois superstars. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche soir, Christophe Galtier a avoué qu'il était très difficile de manager Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi au sein d'une même équipe. D'autant qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser l'un d'entre eux sur le banc de touche.

«Une réflexion permanente pendant toute la saison»