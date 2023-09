Galtier pousse un coup de gueule sur le PSG

Pierrick Levallet

Un an après son arrivée, Christophe Galtier n'est déjà plus l'entraîneur du PSG. Après avoir vécu une saison catastrophique dans la capitale, l'entraîneur de 57 ans a été démis de ses fonctions. L'ancien technicien parisien a notamment eu plusieurs polémiques à gérer dans son groupe. Et il n'a pas manqué de tacler les médias concernant le traitement auquel lui et son équipe ont eu droit.

L’été dernier, Christophe Galtier débarquait au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’entraîneur de 57 ans dans la capitale. Entre mauvais résultats et polémiques, l’ancien technicien du LOSC a vécu une saison délicate au PSG et cela a fini par avoir raison de lui.

Ejecté par le PSG, Galtier dit tout sur son calvaire https://t.co/1ws27H0kTf pic.twitter.com/DDj0mbAlVo — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Galtier n'a pas fait long feu au PSG

Seulement un an après son arrivée, Christophe Galtier a été démis de ses fonctions et a été remplacé par Luis Enrique. Désormais loin du PSG, l’entraîneur français n’a néanmoins pas manqué de tacler les médias concernant le traitement auquel lui et son équipe ont eu droit au cours de la saison.

«J'ai travaillé avec un très bon groupe, à l'opposé de ce que les médias en ont fait»