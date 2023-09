Neymar - Messi : Le PSG n’y arrive pas, voilà pourquoi

Alexis Brunet

Face à l'OGC Nice vendredi soir, le PSG a concédé sa première défaite de la saison en Ligue 1. Lors de cet affrontement face aux Aiglons, le club de la capitale a pu compter sur Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, mais autour de lui, il ne s'est pas passé grand-chose. Selon Éric Rabesandratana, avec les départs de Messi, Neymar et Verratti, Paris a perdu beaucoup de talent pour débloquer des situations.

Depuis cet été, le PSG a fait le choix de miser sur Luis Enrique à la place de Christophe Galtier. L'Espagnol est arrivé avec des idées précises, et cela n'a pas pris beaucoup de temps pour que ses joueurs les appliquent sur le terrain. Le club de la capitale a par exemple la plupart du temps une possession folle, mais à la finition cela est encore un peu difficile. Paris a donc concédé sa première défaite de la saison face à l'OGC Nice, vendredi soir.

Rabesandratana sait pourquoi le PSG n'y arrive pas

Dans les colonnes de L'Équipe , Éric Rabesandratana, ancien défenseur du club de la capitale, est revenu sur le manque de création de la formation de Luis Enrique. Pour lui il est clair qu'avec les départs de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti, le PSG a perdu beaucoup en termes de création. « Il y a moins de talent tout simplement, avec les départs de Messi, Neymar, et Verratti à un degré moindre, qui n’était pas trop décisif mais savait garder le ballon et réussir des passes incroyables. Nice a réalisé un super match, et tu as débuté sans Ugarte, te privant de récupérations hautes et rapides qui peuvent déboucher sur des buts, comme à Lyon. »

La Ligue des Champions arrive vite

Le PSG va donc devoir trouver une solution rapidement. Dès mardi 19 septembre, les partenaires de Kylian Mbappé seront opposés au Borussia Dortmund, pour le compte de la première journée de Ligue des Champions, au Parc des Princes. Les Parisiens devront réussir leur entrée dans la compétition, car ils sont tombés dans le groupe de la mort, avec Newcastle et l'AC Milan.