Après le PSG, Messi reçoit une nouvelle invitation

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'lnter Miami. Après avoir affronté Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde au Qatar, la Pulga pourrait le retrouver aux Jeux Olympiques de Paris. En effet, Javier Mascherano - le sélectionneur de l'Argentine U20 - a fait part de son désir de voir Leo Messi disputer les JO l'été prochain.

Alors qu'ils évoluaient tous les deux sous les couleurs du PSG, Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont frottés l'un à l'autre en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Battu par l'Argentine de la Pulga , le capitaine de l'équipe de France pourrait retrouver son ancien coéquipier lors des Jeux Olympiques de Paris.

Mascherano veut voir Messi aux JO 2024

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi a fait ses valises cet été pour rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement. Sachant qu'il ne partage plus le même vestiaire que Kylian Mbappé au PSG, le champion du monde argentin pourrait retrouver le Français à Paris cet été.

Une revanche pour Mbappé contre Messi ?