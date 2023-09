Le bel échange entre Zinedine Zidane et… Antoine Dupont

Thibault Morlain

Comme beaucoup de Français en ce moment, Zinedine Zidane regarde lui aussi la Coupe du monde de rugby. La légende de l’équipe de France de football est d’ailleurs derrière les Bleus de Fabien Galthié, tout en étant un grand fan d’Antoine Dupont. Les deux stars du star français se sont d’ailleurs rencontrées, ce qui a donné lieu à un bel échange entre Zidane et Dupont.

Légende du football français, Zinedine Zidane est un grand fan de tous les sports. Et cela vaut également pour le rugby. Alors forcément, en pleine Coupe du monde, l’ancien du Real Madrid supporte le XV de France. Pour Brut , il a d’ailleurs rencontré la star du groupe de Fabien Galthié : Antoine Dupont. Et chacun a pu dire à quel point il était fan de l’autre.

Le XV de France à Marseille, Zidane prévient Dupont https://t.co/Cnzywvgq9L pic.twitter.com/CKJ822Q71R — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

« Ça fait bizarre de le voir en vrai, il est réel finalement »

Dans un premier temps, c’est donc Antoine Dupont qui a fait part de son admiration pour Zinedine Zidane. Le demi de mêlée du XV de France a ainsi confié : « Lequel est le plus impressionné par l’autre ? Je pense que c’est moi. Moi, je ne m’y attendais pas. On a commencé à m’en parler. Je savais que ça allait me faire bizarre. On est tellement habitué à le voir à télé depuis tout petit. Ça fait bizarre de le voir en vrai, il est réel finalement. On peut le toucher (rires). Il fait partie de mes idoles ? Evidemment comme 99% des Français. Quand j’étais petit, j’ai crié devant ses exploits à la télé. Surtout la Coupe du monde 2006, c’était incroyable. Je m’en souviens encore aujourd’hui ».

« Je me vois un petit peu en lui »