Après Mbappé, une autre star de l’équipe de France réclame justice !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est le capitaine de l’équipe de France depuis mars dernier. Après la mort des balles d’un policier du jeune Nahel au début de l’été, la France a été touchée et a fait part de sa colère dans certains endroits en Ile-de-France notamment où le feu s’est attaqué aux écoles et à certains commerces et moyens de transports. Paul Pogba a vidé son sac sur ce tragique épisode.

Le mardi 27 juin dernier, un adolescent de 17 ans a été tué par un policier à Nanterre. Le défunt Nahel a succombé aux blessures par balles infligées par le représentant de l’ordre en question pour ne pas avoir coopéré et délit de fuite. De quoi pousser certaines stars de l’équipe de France de football à réagir et une partie de la population à faire part de son mécontentement dans certains lieux.

Mbappé et l’équipe de France craquent après la mort de Nahel

« J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt ». Voici le tweet publié par Kylian Mbappé sur la plateforme X le 28 juin dernier. Pour Jules Koundé, la situation était alors « dramatique » et l’international français n’omettait pas le fait que « les chaînes d’information en continu » en profitaient en faisant de ce genre d’évènements tragiques leur « choux gras ». Pour Mike Maignan, ce sont « toujours les mêmes qu’être en tort conduit à la mort ».

Paul Pogba : «Je ne veux pas que la France explose»