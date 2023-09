Il annonce du lourd pour Deschamps et l’équipe de France

Benjamin Labrousse

Ces derniers mois, l’équipe de France bénéficie d’une nouvelle tête au poste de gardien de but. Mike Maignan a pris la relève d’Hugo Lloris qui a pris sa retraite internationale, et semble d’ores et déjà très performant. D’ailleurs, l’entraîneur des gardiens des Bleus Franck Raviot a affirmé que le niveau du gardien formé au PSG était sensationnel.

Alors que l’équipe de France a quasiment validé sa qualification pour l’Euro 2024 après son succès bien construit face à l’Irlande au Parc des Princes jeudi soir (2-0), un joueur des Bleus se distingue depuis plusieurs matchs. En effet, Mike Maignan a signé ce soir-là, un cinquième match consécutif sans encaisser le moindre but.

La porte s’est enfin ouverte pour Maignan en sélection

Excellent en club depuis plusieurs saisons, Mike Maignan a enfin vu la porte s’ouvrir en équipe de France après le départ en retraite internationale d’Hugo Lloris. Désormais âgé de 28 ans, le portier de l’AC Milan s’affirme comme un taulier pour la formation de Didier Deschamps.

« Mike est fort, très fort »