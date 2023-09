Zidane, Maradona… Mbappé se fait tacler en direct

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé porte le chiffre 7 avec le PSG, quand il est en équipe de France, il évolue avec le mythique 10, celui de Zinedine Zidane ou encore Michel Platini. Alors que la symbolique est énorme avec ce numéro 10, Mbappé ne fait pas vraiment l’unanimité avec. C’est notamment le cas aux yeux de Rolland Courbis, qui ne s’est pas privé de le dire.

Dans l’histoire du football, le numéro 10 est l’un des plus mythiques, celui qu’on réserve au plus grand joueur de l’équipe. Les grands noms de ce sport l’ont d’ailleurs arboré à l’instar de Zinedine Zidane, Pelé, Lionel Messi ou encore Diego Maradona. Aujourd’hui, en équipe de France, c’est un certain Kylian Mbappé qui s’affiche avec le 10. Mais voilà que ça ne plait pas forcément à Rolland Courbis.

Deschamps choisit Mbappé, l'étonnante réaction de Griezmann https://t.co/Nk2qRe31hk pic.twitter.com/CB1Vn7jcdV — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

« Il n’a rien à voir le numéro 10 pour Mbappé »

Au micro de RMC , l’ancien entraîneur de l’OM a expliqué que le numéro 10 ne devrait pas revenir à Kylian Mbappé. « Déjà, un petit détail, sans même parler du brassard que je lui aurais donné également. Quand je vois que Mbappé, dans sa vision des choses de ce qu’il est, veut le numéro 10. Il n’a rien à voir le numéro 10 pour Mbappé », a-t-il lâché.

« Le numéro 10, ce n’est pas toi »