Surprise, Deschamps tient un nouveau taulier

Benjamin Labrousse

Après une dernière Coupe du monde marquée par une finale perdue face à l'Argentine mais également par l'apparition de nouveaux cadres en équipe de France, le groupe toujours mené par Didier Deschamps semble avoir véritablement renouvelé son effectif. Parmi les nouveaux tauliers du sélectionneur français se trouve Mike Maignan qui coche toutes les cases d'un leader.

En mars dernier, Didier Deschamps prenait la décision de nommer Kylian Mbappé capitaine de l'équipe de France. Ce choix avait notamment été justifié par l'âge (24 ans) de la star du PSG, qui représentait parfaitement le leader attitré de la nouvelle génération ayant fait son apparition récemment chez les Bleus.

Une équipe de France complètement remaniée ces derniers mois

Car si certains cadres comme Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud ont toujours la confiance de Didier Deschamps, l'effectif des Bleus a considérablement évolué depuis la dernière Coupe du monde. C'est le cas au niveau du poste de gardien de but où Mike Maignan a pris le relais d'Hugo Lloris.

Maignan nouveau taulier de Deschamps