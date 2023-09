Deschamps a fait un choix surprenant

Arnaud De Kanel

Depuis le mois de mars, Kylian Mbappé a récupéré le brassard en équipe de France. Le début d'une nouvelle ère pour les Bleus qui étaient guidés par Hugo Lloris depuis plusieurs années. Et cette révolution a permis à Didier Deschamps de redistribuer les cartes dans le vestiaire. Étonnamment, un jeune milieu de terrain a été désigne vice-capitaine.

Kylian Mbappé a débuté son règne avec l'équipe de France. Digne successeur d'Hugo Lloris, l'attaquant du PSG connait un début de mandat parfait. Et s'il venait à être absent pour une quelconque raison, son potentiel remplaçant est connu.

Dembélé a tout changé entre Mbappé et Griezmann https://t.co/EL9hNyhXGW pic.twitter.com/qy8A3gOGsI — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Un nouveau vice-capitaine chez les Bleus

Didier Deschamps a décidé de miser sur Aurélien Tchouaméni. Selon les informations de L'Equipe , le milieu de terrain du Real Madrid a été promu au rang de vice-capitaine par son sélectionneur. Pas encore totalement fédérateur, Tchouaméni possède du crédit auprès des jeunes. Petit à petit, il continue de prendre de l'importance dans ce vestiaire.

Tchouaméni, le nouveau patron au milieu