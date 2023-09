Dembélé a tout changé entre Mbappé et Griezmann

Arnaud De Kanel

Didier Deschamps a du nommer un nouveau capitaine en équipe de France après la retraite internationale d'Hugo Lloris. Kylian Mbappé a hérité du brassard, au grand dam d'Antoine Griezmann qui espérait rafler la mise pour services rendus. Les relations se seraient même détériorées entre les deux hommes mais un entremetteur nommé Ousmane Dembélé a changé la donne.

Les choix de Didier Deschamps font souvent des déçus. Antoine Griezmann en sait quelque chose. Bien qu'il soit indiscutable sur le terrain, le joueur de l'Atletico Madrid a vécu une grosse désillusion en mars lorsque son sélectionneur a donné le brassard à Kylian Mbappé. Grizou pensait pourtant que le brassard allait lui revenir afin de le récompenser pour tout ce qu'il avait fait en équipe de France, mais non. Sa déception était immense et sa relation avec Mbappé en avait fait les frais.

Mbappé s'explique avec Griezmann

Bien conscient que son coéquipier était touché moralement, Kylian Mbappé s'était expliqué avec lui une fois la décision de Didier Deschamps actée. « C'est compréhensible. Je lui ai dit qu'à sa place j'aurais peut-être eu la même réaction. Il a 32 ans, il a passé dix ans en équipe de France. Ç'a été le ou l'un des joueurs les plus importants de l'ère Didier Deschamps. Ce que je lui ai dit, c'est que je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que je n'ai pas et c'est un joueur qui est estimé de tout le groupe. On a besoin de lui et de sa joie de vivre. On va vivre main dans la main, côte à côte. S'il a quelque chose à dire, je vais m'asseoir et écouter », avait déclaré l'attaquant du PSG. Une première avancée dans la réconciliation avant qu'intervienne Ousmane Dembélé.

Dembélé réchauffe les relations entre Griezmann et Mbappé