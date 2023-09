Stupeur pour Deschamps, deux nouveaux coups durs ?

Amadou Diawara

Blessé contre l'Irlande, Olivier Giroud a d'ores et déjà déclaré forfait pour le choc face à l'Allemagne. En plus de son numéro 9, Didier Deschamps pourrait être contraint de faire sans Mike Maignan et Theo Hernandez. En effet, les deux autres joueurs de l'AC Milan étaient absents de l'entrainement de ce samedi.

Touché face à l'Irlande ce jeudi soir, Olivier Giroud a dû déclarer forfait pour le duel au sommet face à l'Allemagne, prévu ce mardi au Signal Iduna Park. Et malheureusement pour Didier Deschamps, deux autres joueurs pourraient également manquer ce grand rendez-vous.

Olivier Giroud est forfait pour l'Allemagne

Selon les informations de RMC Sport , trois joueurs étaient absents de l'entrainement de l'équipe de France ce samedi : Olivier Giroud, qui est déjà rentré à Milan, Theo Hernandez et Mike Maignan.

Maignan et T.Hernandez incertains ?