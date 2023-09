Après le drame, un joueur du PSG lance un appel

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, un séisme dévastateur a frappé le Maroc. En effet, le ministère de l'Intérieur a fait savoir aux alentours de 15 heures ce samedi que 1 037 personnes étaient décédés à la suite de cette catastrophe naturelle. De surcroit, le bilan est de 1 204 blessés, dont 721 dans un état critique. Pour sauver un maximum de vies, Achraf Hakimi a fait un appel aux dons de sang sur les réseaux sociaux.

À l'heure actuelle, la priorité est de fournir du sang à ceux qui se trouvent dans une situation critique. Le don de sang est la responsabilité de chacun pour sauver le plus grand nombre de vies possible. Votre aide est indispensable 🙏🏽❤️فهاد لوقت الأولوية هي نعطيو الدم ل الناس… pic.twitter.com/a1JZ9KxN81 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) September 9, 2023

«Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible»

« Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher » , a posté Achraf Hakimi dans un premier temps sur son compte X , avant d'envoyer un deuxième message.

«Le don de sang est la responsabilité de chacun»