Danger pour Deschamps, Mbappé a passé le test

Arnaud De Kanel

Avec les retraites internationales d'Hugo Lloris et de son vice-capitaine Raphaël Varane, Didier Deschamps a du trouver un nouveau capitaine à son équipe de France. Comme on pouvait s'y attendre, c'est Kylian Mbappé qui a hérité du brassard. Et l'attaquant parisien n'aurait pas changé malgré son nouveau statut.

La Coupe du monde au Qatar a marqué la fin d'une ère. A l'issue de la compétition, Hugo Lloris et Raphaël Varane avaient pris leur retraite internationale, laissant donc le brassard vacant. Après s'être concerté avec son staff, Didier Deschamps avait décidé de le confier à Kylian Mbappé.

Stupeur pour Deschamps, deux nouveaux coups durs ? https://t.co/XIY4Qa501q pic.twitter.com/UjMFh70dnB — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

«Le danger, c'est qu'il y ait des luttes de pouvoir pour gagner en influence»

La crainte était grande à ce moment en équipe de France comme l'explique une source à L'Equipe . « Dans ce genre de séquences, le danger, c'est qu'il y ait des luttes de pouvoir pour gagner en influence. Il n'y en a pas eu. Cela s'est fait naturellement, dans l'intérêt du collectif », assure-t-on en interne. Mais fort heureusement, ce brassard n'a pas changé l'état d'esprit de Kylian Mbappé.

«Il ne s'est pas transformé»