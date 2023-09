Mbappé sort du silence avec un message spécial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé s'est fait discret. Pourtant, sa prise de parole se fait attendre pour y voir plus clair sur le feuilleton lié à son avenir incertain au PSG. Finalement, le joueur a diffusé un message, non pas pour évoquer la suite de sa carrière, mais pour encourager le XV de France, qui débute sa Coupe du monde ce vendredi.

Capitaine de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé était attendu en conférence de presse mercredi dernier avant le match face à l'Irlande. L'occasion rêvée pour les journalistes de le questionner sur son été agité au PSG et sur son avenir. Malheureusement pour eux, Didier Deschamps a décidé de préserver sa star et d'envoyer au front Antoine Griezmann. La victoire des Bleus ce jeudi (2-0) n'a pas non plus encouragé Mbappé à se présenter devant les médias français.

Mbappé souhaite bonne chance au XV de France

Très attendu, Mbappé est néanmoins sorti de son silence. Le joueur de 24 ans a tenu à encourager le XV de France, qui entame son Mondial ce vendredi face à la Nouvelle-Zélande. « On vous souhaite bonne chance pour cette Coupe du monde, pour ce premier match vendredi, on est tous derrière vous et on espère que vous allez nous faire rêver » a lâché le joueur du PSG lors d'une vidéo publiée sur les antennes de TF1.

Les Bleus attendent les All Blacks