Thierry Henry justifie sa décision avec le crack du PSG

Thibault Morlain

Première réussie pour Thierry Henry sur le banc de l’équipe de France Espoirs. Ce jeudi, les Bleuets se sont imposés face au Danemark (4-1). Pour l’occasion, le sélectionneur avait décidé d’accorder une grande confiance à Warren Zaïre-Emery. Titulaire, le joueur du PSG était également capitaine des Espoirs. Un choix sur lequel s’est confié Thierry Henry après la rencontre.

Nommé sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry avait son premier test à la tête de l’équipe de France ce jeudi. Opposés au Danemark, les hommes du champion du monde 1998 ont rendu une très belle copie avec à la clé la victoire (4-1) grâce à un doublé d’Elye Wahi et des réalisations de Rayan Cherki et Johann Lepenant. Une équipe dans laquelle on retrouvait également Warren Zaïre-Emery dès le coup d’envoi. Impressionnant avec le PSG en ce début de saison, le joueur de 17 ans a bénéficié de la confiance de Thierry Henry, qui l’a par ailleurs nommé capitaine pour cette rencontre.

« J'ai choisi Warren Zaïre-Emery pour savoir s'il était prêt »

Alors qu’on attendait plutôt le brassard pour Castello Lukeba, Thierry Henry a décidé de confier ce rôle de capitaine à Warren Zaïre-Emery. Pourquoi une telle décision ? En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur des Espoirs a confié, rapporté par Julien Froment : « J'ai choisi Warren Zaïre-Emery pour savoir s'il était prêt. Sur le terrain il l'était, mais je voulais le voir dans le vestiaire. On a eu beaucoup de réponses On sait très bien ce qu'il a dans ses pieds, on voulait voir comment c'était dans la tête ».

« Je suis très content d’être capitaine »