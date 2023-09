Equipe de France : Deschamps reçoit une nouvelle candidature, c’est une surprise

Hugo Chirossel

Didier Deschamps aime faire confiance aux mêmes joueurs et il est souvent difficile de réussir à intégrer l'équipe de France. Cela n’empêche pas des jeunes joueurs, comme des plus âgés, d’avoir l’ambition de réussir à intégrer le groupe des Bleus à l’avenir. Nouveau joueur du FC Séville, Boubakary Soumaré a déclaré lors de sa présentation que la sélection faisait partie de ses objectifs.

À moins d’un an du début de l’Euro 2024, certains joueurs espèrent réussir à taper dans l'œil de Didier Deschamps afin de pouvoir y participer avec l’équipe de France. C’est notamment le cas de Jonathan Clauss, un des grands absents de la dernière Coupe du monde.

Objectif équipe de France pour Soumaré

Didier Deschamps a d’ailleurs récemment ouvert la porte à un retour du latéral de l’OM. En Espoirs, Malo Gusto a lui aussi confié son ambition d’intégrer l’équipe de France A. C’est également le cas de Boubakary Soumaré (24 ans). Prêté avec option par Leicester au FC Séville, l’ancien milieu du LOSC a confié lors de sa présentation son envie de jouer pour les Bleus .

« C’est un objectif que j’ai »