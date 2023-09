Deschamps fait un choix étonnant avec Mbappé

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, les Bleus affrontent l'Irlande en éliminatoires de l'Euro 2024. Pour la conférence de presse d'avant-match, prévue ce mercredi à 16 heures, Didier Deschamps a préféré envoyer Antoine Griezmann, plutôt que Kylian Mbappé. Une décision prise pour que le sujet principal reste l'équipe de France.

Pour son cinquième match des éliminatoires pour l'Euro 2024, l'équipe de France reçoit l'Irlande au Parc des Princes. S'il est coutume de voir le capitaine en conférence de presse d'avant-match pour ce genre de rendez-vous, Didier Deschamps a préféré envoyer son vice-capitaine ce mercredi après-midi.

Mbappé absent de la conférence de presse ?

Selon les informations de RMC Sport , Didier Deschamps a demandé à Antoine Griezmann de se présenter face à la presse à 16 heures, plutôt que Kylian Mbappé. Un choix expliqué par le média français.

Transferts - PSG : Il dénonce un mauvais choix pour Mbappé https://t.co/v5K8Q7PSgj pic.twitter.com/XJdKDJZFYL — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Une décision prise par Mbappé et Deschamps