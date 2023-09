Equipe de France : Thierry Henry est déjà validé par son vestiaire

Hugo Chirossel

Depuis quelques jours, Thierry Henry a succédé à Sylvain Ripoll en tant que sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Il a pu faire connaissance avec son groupe pour la première fois lors de cette période de trêve internationale. Et il semblerait qu’il ait déjà fait forte impression auprès de ses joueurs, notamment Castello Lukeba et Andy Diouf.

Passé par l’AS Monaco, l’Impact Montréal et la sélection belge en tant qu’adjoint de Roberto Martinez, Thierry Henry est désormais sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Cette trêve internationale est la première pour lui depuis qu’il a pris ses nouvelles fonctions. Des débuts qui semblent très bien se passer, en attestent les confidences de Castello Lukeba et Andy Diouf.

« Ses mots ont beaucoup d'impact sur nous »

« C'est assez incroyable car on sait le joueur qu'il a été. Il a gagné la Coupe du monde, la Ligue des champions... Ses mots ont beaucoup d'impact sur nous et on est très attentifs à ses conseils. J'étais impressionné au premier contact, c'est quand même Thierry Henry ! J'étais impatient de le rencontrer », a déclaré Castello Lukeba, dans un entretien accordé à L'Équipe . Le défenseur du RB Leipzig estime que l’arrivée de Thierry Henry est très bénéfique pour l’équipe de France Espoirs.

« Je pense qu'il va beaucoup nous apporter »

« C'est quelqu'un de très exigeant et de déterminé. Je pense qu'il va beaucoup nous apporter. Je n'ai pas encore discuté individuellement avec lui, mais ça va venir durant la semaine. Il veut qu'on mette énormément d'intensité dans les entraînements, mais, en dehors de ça, je crois qu'on peut bien rigoler avec lui, en étant dans le respect bien sûr, car il est assez chambreur », a ajouté Castello Lukeba.

« C’est à la fois galvanisant et impressionnant »