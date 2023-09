Équipe de France : Thierry Henry déballe tout pour les JO 2024 !

Thomas Bourseau

Tout juste nommé sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry va représenter les chances de l’équipe de France de décrocher une médaille olympique au football aux Jeux Olympiques de paris en 2024. Pour Prime Video, Henry s’est livré sans détour sur ses objectifs tout en évoquant le cas Kylian Mbappé…

La Fédération française de football, à une année des Jeux Olympiques de Paris, a pris la décision de remercier Sylvain Ripoll qui était pourtant en poste depuis 2017. Changement de cap total. Thierry Henry a hérité du poste de sélectionneur de l’équipe de France espoirs et représentera donc la délégation française de football masculine aux Olympiades parisiennes l’été prochain.

«Essayer de se donner les moyens de pouvoir ramener une médaille à l’équipe de France»

Légende du football français, Thierry Henry a tout gagné avec l’équipe de France, mais pas les Jeux Olympiques. L’occasion pour lui d’ajouter une ligne prestigieuse à son palmarès, mais en tant qu’entraîneur. Pour Prime Video Sport, Henry a confié à l’occasion d’une interview diffusée par le média vendredi soir qu’il espérait dérocher une médaille. « Les JO ? Essayer de se donner les moyens de pouvoir ramener une médaille à l’équipe de France, mais pas seulement football, à la nation, à la France parce que ça rassemble quand même beaucoup le sport. Là tu ramènes une médaille à tout le monde ».

«Mbappé aux JO ? Ohhhhh. Vous voulez les problèmes»