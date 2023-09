Equipe de France : Deschamps fait une promesse, il va adorer

Thomas Bourseau

Paul Pogba n’a plus remis les pieds en équipe de France depuis le 29 mars 2022, à l’occasion d’une victoire face à l’Afrique du sud sur le score de 5 buts à 0. En effet, depuis, Pogba est revenu à la Juventus, mais a constamment été gêné par les blessures. Ce qui lui avait coûté sa place au Mondial au Qatar. Pour autant, Didier Deschamps lui garde une place au chaud.

Entre Paul Pogba et l’équipe de France A, l’idylle remonte à dix années. En mars 2013, il fêtait sa première sélection face à la Géorgie et n’a jamais quitté le groupe de Didier Deschamps depuis, sauf en cas de blessures. Ce qui est le cas depuis le printemps 2022.

Pogba fait son retour avec la Juventus

Régulièrement blessé depuis son retour à la maison à la Juventus à l’été 2022, Paul Pogba a raté l’évènement mondial qu’est la Coupe du monde à l’automne dernier au Qatar. De retour sur les terrains depuis le 27 août pour le nul de la Juventus concédé face à Bologne, Pogba n’a logiquement pas été retenu par Didier Deschamps pour sa liste du rassemblement des Bleus en septembre.

Mercato : Deschamps évoque le feuilleton du moment au PSG https://t.co/TBzhIH7K6v pic.twitter.com/u9idKf15e5 — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

«Il sera à nouveau un candidat important en équipe de France»