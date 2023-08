Thierry Henry répond clairement à Deschamps

Thomas Bourseau

Thierry Henry a retrouvé un poste après son départ de l’Impact Montréal en 2020. La semaine dernière, la Fédération française de football a annoncé qu’Henry était le nouveau sélectionneur de l’équipe de France espoirs. Il sera donc forcément amené à travailler de concert avec le sélectionneur des A qu’est Didier Deschamps à qui Thierry Henry a adressé un message.

Cela a été officialisé la semaine dernière par la Fédération française de football. A un peu moins d’un an du coup d’envoi des Jeux Olympiques, Thierry Henry est devenu le sélectionneur de l’équipe de France espoirs. Un retour aux affaires qui lui tenait à cœur comme il l’a affirmé en conférence de presse ce mardi. En tant que patron de la sélection des Espoirs, Henry va travailler en dessous de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

«Ce n'est pas Thierry Henry qui est à mon service»

Néanmoins, comme Didier Deschamps le confiait à L’Équipe la semaine dernière, Thierry Henry n’aura aucun compte à lui rendre. « J'ai eu l'occasion d'échanger déjà avec lui, je ne peux pas trahir nos discussions. Mais c'est très clair, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas Thierry Henry qui est à mon service. Et je ne suis pas à son service. On est là pour fonctionner ensemble. Il y a une réalité qui n'est pas d'aujourd'hui : à la Fédération, il y a une priorité et ce sont les A. Ce qui ne m'a pas empêché, quand il y a une grande compétition, de laisser des joueurs à disposition des Espoirs. Mais, je le répète, ce n'est pas l'un contre l'autre ».

«C’est le patron. S'il vient chercher un joueur je dirai oui»