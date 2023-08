Deschamps annonce la couleur pour Henry 

Thomas Bourseau

Thierry Henry n’est plus le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France A depuis qu’Olivier Giroud l’a dépassé lors du dernier Mondial. A présent, Henry a renoué avec les Bleus vu qu’il va se charger des Espoirs et donc travailler avec Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe A s’est confié à L’Équipe en vidant son sac sur sa relation professionnelle avec Henry.

Didier Deschamps est en poste depuis l’été 2012 et ne l’a jamais quitté malgré les rumeurs occasionnelles concernant une éventuelle nomination de Zinedine Zidane en tant que sélectionneur de l’équipe de France A. Néanmoins, chez les Espoirs, les entraîneurs se sont empilés pendant cette même période avec Erick Mombaerts, Willy Sagnol, Pierre Mankowski et jusqu’à peu, Sylvain Ripoll.

«Ce n'est pas Thierry Henry qui est à mon service. Et je ne suis pas à son service»

Mais depuis le lundi 21 août, soit quatre jours après son 46ème anniversaire, Thierry Henry est devenu le sélectionneur des Espoirs. Didier Deschamps le connaît depuis un moment puisqu’ils ont soulevé la Coupe du monde et l’Euro ensemble chez les Bleus. Nouveau patron des Bleuts, Henry ne va pas devoir s’adapter à son aîné malgré le fait que Deschamps soit le sélectionneur de l’équipe A. C’est du moins ce que l’entraîneur champion du monde a confié à L’Équipe .



« J'ai eu l'occasion d'échanger déjà avec lui, je ne peux pas trahir nos discussions. Mais c'est très clair, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas Thierry Henry qui est à mon service. Et je ne suis pas à son service. On est là pour fonctionner ensemble. Il y a une réalité qui n'est pas d'aujourd'hui : à la Fédération, il y a une priorité et ce sont les A. Ce qui ne m'a pas empêché, quand il y a une grande compétition, de laisser des joueurs à disposition des Espoirs. Mais, je le répète, ce n'est pas l'un contre l'autre ».

Henry avec Mbappé aux JO, l'annonce du gouvernement Macron https://t.co/whm5wjXKSL pic.twitter.com/jy4aAUCfmu — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

«J'ai une relation fluide, simple avec lui»