«Déçu» à cause de Thierry Henry, il sort du silence

Thibault Morlain

Après des expériences comme entraîneur de Monaco, de Montréal et en tant qu'adjoint de la sélection belge, Thierry Henry va retrouver un poste de numéro 1. Le voilà qu'il va succéder à Sylvain Ripoll en tant que sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Un poste qui suscitait de nombreuses convoitises. Sabri Lamouchi aurait bien aimé s'asseoir sur le banc des Bleuets. Thierry Henry lui ayant été préféré, il n'a pas caché sa déception.

On va donc revoir Thierry Henry sur un banc de touche. Alors que le champion du monde 1998 officiait dernièrement en tant que consultant en France et en Angleterre, il va désormais s'occupait de l'équipe de France Espoirs. Suite au départ de Sylvain Ripoll, un nouveau sélectionneur était recherché par la FFF. A l'unanimité, l'option Thierry Henry a été approuvée. Au grand dam de Sabri Lamouchi.

Le salaire de Thierry Henry est dévoilé https://t.co/1uvMcfWsz3 pic.twitter.com/g4Dqx081Ml — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

« J'accepte de perdre »

Egalement candidat à ce poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Sabri Lamouchi a réagi à la nomination de Thierry Henry. Pour L'Equipe , il a alors confié : « Je suis déçu mais j'avais la tendance et je n'ai pas été surpris. Je suis heureux d'avoir été candidat, d'avoir porté mon projet au bout. Je pensais que j'avais le profil pour mener cette sélection et je le pense encore. Ce n'est pas parce que je n'ai pas été choisi que je suis moins bon. Mon profil a retenu l'attention de Marc Keller, Philippe Diallo et Hubert Fournier. Nos relations ont été cordiales et constructives. Je savais que j'étais en finale. Voilà, c'est comme ça. J'accepte de perdre. Il n'y avait qu'un vainqueur possible ».

« Cette génération a besoin d'amour »