Quiz sur Thierry Henry, le nouveau sélectionneur des Bleuets

Florian Barré

Nommé à l'unanimité par les membres du Comex de la FFF, en lieu et place de Sylvain Ripoll, Thierry Henry sera bien le nouveau sélectionneur des Bleuets dans les années à venir. Sur une vision à court terme, l’objectif principal est de remporter les Jeux Olympiques l’été prochain pour l’ancien Gunner. Avant le début de son aventure avec l’équipe de France, le10sport vous propose de vous tester sur un quiz dédié au mythique attaquant d’Arsenal.

Une légende des Bleus pour partir à l'assaut des JO. Thierry Henry a été nommé lundi à la tête des Espoirs et de la sélection olympique avec pour principal objectif de faire briller la France lors des Jeux de Paris 2024. Malgré une reconversion au poste d'entraîneur pour le moment assez ratée, le champion du monde (1998) et d'Europe (2000) a emporté la décision grâce à son profil de tête d’affiche face à Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan et Sabri Lamouchi, dont la notoriété ne dépasse pas le cercle des initiés. Selon une source proche des négociations, sa désignation s'est faite à l'unanimité du Comité exécutif de la FFF, réunie lundi en visioconférence.



Henry et Mbappé réunis ?

La perspective de pouvoir associer l'ex-légende d'Arsenal à Kylian Mbappé pour se lancer à la conquête du titre olympique dans un an a sans doute été l'autre argument majeur à l'heure de remplacer Sylvain Ripoll, démis de ses fonctions après l'élimination des Bleuets en quarts de finale de l'Euro-2023 face à l'Ukraine (3-1). L'attaquant du PSG a toujours clamé son rêve de disputer les JO, un souhait appuyé par la Fédération. Pour rappel, si le tournoi olympique masculin est réservé aux joueurs de 23 ans ou moins, chaque équipe peut en effet inclure à son groupe trois éléments plus âgés. Outre Mbappé, Antoine Griezmann a également manifesté son intérêt pour participer aux Jeux de Paris.