Équipe de France : Thierry Henry débarque, Deschamps déballe tout !

Thomas Bourseau

Après les sacres de l’équipe de France en 1998 et 2000, Didier Deschamps et Thierry Henry se retrouvent chez les Bleus en raison de la nomination de la légende d’Arsenal en tant que sélectionneur des Espoirs. Un tandem avec Deschamps, patron de l’équipe A, est donc mis en place. L’occasion pour « DD » de s’enflammer pour l’arrivée d’Henry.

L’équipe de France accueille un nouveau champion du monde, et ce n’est pas Zinedine Zidane. Attendu comme étant le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe fanion des Bleus, Zidane a vu la Fédération française de football prolonger le contrat de sélectionneur de Deschamps en janvier dernier. C’est chez les Espoirs qu’un champion du monde est arrivé cette semaine : Thierry Henry.

«Il était motivé, je suis content pour lui»

Ancien coéquipier de Didier Deschamps en équipe de France et à la Juventus, Thierry Henry va retrouver « DD » et va travailler de concert avec lui en sa qualité de sélectionneur des Espoirs ou Bleuets. Lundi, la FFF a officialisé la venue de Thierry Henry qui était sans club depuis son départ de l’Impact Montréal et la fin de sa collaboration avec Roberto Martinez en Belgique après le Mondial au Qatar. Pour Deschamps, Henry est un bon choix pour la nouvelle génération tricolore. « Si Henry est une bonne idée pour les Espoirs ? Pourquoi elle ne le serait pas ? Thierry est très content d'avoir été choisi. Il était motivé, je suis content pour lui, c'est quelqu'un avec lequel j'ai toujours eu une bonne relation, avec beaucoup de respect. Même si je ne fais pas partie de son cercle rapproché ».

Mbappé puni par le PSG, Deschamps réagit https://t.co/ygqdGRElCb pic.twitter.com/uHsj48OCZ3 — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

«Il est à fond. Il va faire tout son possible pour que ça marche»