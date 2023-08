Henry avec Mbappé aux JO, l'annonce du gouvernement Macron

Alexis Brunet

En 2024, les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris. La France est bien décidée à briller devant les nations du monde entier. Pour espérer décrocher la médaille d'or au football, c'est Thierry Henry qui a été choisi. L'ancienne légende de l'Equipe de France a été nommée sélectionneur des Espoirs. Selon la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, l'ancien attaquant rêvait des JO, ce qui illustre bien la passion autour de cet évènement.

Lundi dernier, la nouvelle a été officialisée par la Fédération française de football, Thierry Henry est devenu le nouveau sélectionneur des Espoirs. Une responsabilité importante pour l'ancien attaquant d'Arsenal qui aura deux missions principales. Tout d'abord, il devra qualifier les Bleuets pour le prochain championnat d'Europe, qui aura lieu en 2025. Cela va arriver très vite, car le champion du monde disposera d'un seul match amical, face au Danemark le 7 septembre, avant de débuter les qualifications, quatre jours plus tard.

Les Jeux Olympiques en ligne de mire

Mais au-delà de l'EURO 2025, Thierry Henry devra surtout faire briller la France lors des Jeux Olympiques 2024, qui se disputeront à Paris. L'évènement sera scruté par le monde entier, et l’Équipe de France aura de sacrés arguments pour décrocher la médaille d'or. Le sélectionneur des Espoirs dispose déjà d'une très belle génération, qui sera renforcée par certains joueurs plus âgés, comme l'autorise le règlement de la compétition. Les noms de Kylian Mbappé, Raphaël Varane ou bien Antoine Griezmann sont souvent revenus.

Henry rêvait des Jeux Olympiques