Un joueur de l’équipe de France interpelle Thierry Henry

Pour remplacer Sylvain Ripoll à la tête de l’équipe de France Espoirs, la FFF a décidé de faire confiance à Thierry Henry. C’est d’ailleurs le champion du monde 1998 qui sera aux commandes de l’équipe olympique l’été prochain aux JO. Quels seront alors les joueurs appelés par Henry ? Alors qu’on connait le rêve olympique de Kylian Mbappé, d’autres joueurs de l’équipe de France aimeraient aussi y être…

L’été prochain, les Jeux Olympiques 2024 se dérouleront à Paris. Tous les plus grands athlètes du monde seront alors réunis au même endroit avec un seul objectif : décrocher la médaille d’or. Un rêve que partage également Kylian Mbappé. Le joueur du PSG ne s’est jamais caché, il veut disputer les JO. Sera-t-il avec le groupe de Thierry Henry pour l’occasion ? Pour rappel, le sélectionneur des Bleuets ne pourra appeler que 3 joueurs de plus de 23 ans pour les JO et du monde tape à la porte.

Tchouaméni rêve aussi des JO

Joueur du Real Madrid et de l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni ne dirait également pas non pour jouer les Jeux Olympiques avec Thierry Henry. Présent en conférence de presse ce mardi, il a ainsi confié : « Tout athlète rêve de jouer les Jeux Olympiques ».

« Ça va être une grande fête pour tout le pays »