Luis Enrique fait un heureux au PSG

Thomas Bourseau

Christophe Galtier n’aura tenu qu’une saison sur le banc du PSG. Au coeur de polémiques le concernant ou touchant son vestiaire, le technicien français a été remercié cet été et remplacé par Luis Enrique. Un style de management totalement différent avec une idée de jeu bien assumée qui plaît à Fabian Ruiz et au vestiaire du Paris Saint-Germain.

Le changement de projet évoqué par Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022 a vraiment pris un virage conséquent à l’intersaison. Exit Christophe Galtier et nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur. Un 4-3-3 clair pour l’ex-coach du FC Barcelone et sélectionneur de l’équipe nationale espagnole, qu’il compte bien remettre en place au PSG.

«Une idée du jeu qu'il nous a déjà transmise en équipe nationale et qu'il veut maintenant appliquer là-bas»

Fabian Ruiz, milieu de terrain du PSG qui côtoyait Luis Enrique en sélection espagnole, a totalement validé ce choix de la part de la direction du PSG en expliquant que l’identité de jeu prônée par Enrique à la Roja et au FC Barcelone n’a absolument pas changé. « Il a une idée du jeu qu'il nous a déjà transmise en équipe nationale et qu'il veut maintenant appliquer là-bas : la possession du ballon, sortir de l'arrière, jouer dans la moitié de terrain adverse, tout le monde court.... Cela nous convient très bien, malgré les nuls des premiers matches, on s'adapte ».

Luis Enrique débarque au PSG, le vestiaire valide https://t.co/jthvisc71s pic.twitter.com/jLvO0j5fEH — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

«Depuis qu'il est arrivé à Paris, tous les coéquipiers sont très contents de lui»