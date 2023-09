PSG : Polémique avec Verratti, voilà ce qui cloche pour Luis Enrique

Thibault Morlain

Luis Enrique ayant déclaré sa flamme à Marco Verratti par le passé, on pouvait s'attendre à du lourd concernant la collaboration entre les deux hommes au PSG. Il n'en est rien finalement. L'Italien s'apprêterait d'ailleurs à faire ses valises, lui qu'on annonce au Qatar. Il faut dire que Luis Enrique ne compterait pas sur Verratti et il aurait ses raisons...

Tout proche de devenir le joueur le plus capé du PSG, Marco Verratti pourrait finalement ne pas battre ce record. En effet, malgré un contrat jusqu'en 2026, l'Italien ne serait plus en odeur de sainteté au sein du club de la capitale. Annoncé vers l'Arabie Saoudite et le Qatar, Verratti n'est clairement pas dans les plans de Luis Enrique.



« Il lui reproche son hygiène de vie »

Journaliste pour Le Parisien , Laurent Perrin a été interrogé sur ce désamour de Luis Enrique pour Marco Verratti. « Pourquoi Verratti n'est pas dans les petits papiers d'Enrique ? Il lui reproche son hygiène de vie, tout simplement », a-t-il expliqué sur l'Italien du PSG.

« Verratti va être transféré au Qatar »