Le PSG s'est trouvé un buteur, c'est une surprise

Thibault Morlain

Cet été, le PSG a longtemps cherché pour recruter un buteur tant désiré dans la capitale. Différents profils ont été étudiés et Gonçalo Ramos a été le premier à poser ses valises à Paris. Le PSG ne s'est toutefois pas arrêté là puisque Randal Kolo Muani a également été recruté. Mais voilà qu'en ce début de saison, celui qui se distingue comme attaquant de pointe est... Marco Asensio.

Arrivé libre du Real Madrid au PSG, Marco Asensio a la faculté de pouvoir évoluer à plusieurs postes. Connaissant très bien le joueur, Luis Enrique le sait et il n'a d'ailleurs pas hésité à positionner l'Espagnol en 9 face à Lens et l'OL. Un choix payant puisque Asensio a marqué lors de ces deux rencontres du PSG.



Un joueur du PSG se lâche sur Luis Enrique https://t.co/88S5dO8c27 pic.twitter.com/wUPXwhnf9M — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

« C'est un 9 différent »

Alors qu'on attend Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani en pointe au PSG, c'est donc Marco Asensio qui se démarque actuellement. Un numéro 9 surprise sur lequel s'est confié Luis Enrique. En conférence de presse, l'entraîneur du PSG a expliqué à propos d'Asensio : « Je connais parfaitement Marco (Ascensio), depuis de nombreuses années et je pense qu'il a été très bon. C'est un 9 différent ».

« Je l’ai trouvé très bon »