Un joueur du PSG se lâche sur Luis Enrique

Benjamin Labrousse

Arrivé sur le banc du PSG en juillet dernier afin de prendre la succession de Christophe Galtier, Luis Enrique a réussi à transformer le club parisien. Retrouvé sous les ordres du technicien espagnol, Vitinha s’est livré sur l’exigence de l’ancien entraîneur du Barça au sortir de la victoire face à Lyon (1-4).

Cet été, le PSG a connu une véritable révolution. Avec les départs de Lionel Messi, Neymar, et potentiellement de Marco Verratti, le club parisien n’a pas non plus hésité à renouveler son effectif avec l’arrivée de douze nouveaux joueurs. Après un exercice 2022-2023 décevant sous les ordres de Christophe Galtier, c’est désormais Luis Enrique qui va tenter de mener Paris vers les sommets.

Luis Enrique a transformé le PSG

Si le style de jeu mis en place par l’Espagnol change considérablement la mentalité du PSG, certains joueurs, comme Vitinha, semblent davantage concernés par ce jeu de possession. Auteur d’un très bon début de saison, le Portugais de 23 ans s’est livré sur les attentes de Luis Enrique avec ses joueurs.

« Son exigence est importante, la nôtre aussi »