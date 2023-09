Déterminé, il a choisi le PSG pour son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Christophe Galtier, Luis Enrique est lui aussi tombé sous le charme de Warren Zaïre-Emery, le titularisant lors des trois premières journées de Ligue 1. Le milieu se montre impressionnant au PSG, un club que le jeune milieu de 17 ans a toujours souhaité rejoindre comme le raconte sa grand-mère.

« Zaïre-Emery, je l’adore, sans aucun doute, c’est un joueur incroyable. Il a 17 ans, il a tout pour devenir un des éléments les plus importants de l’effectif. C’est un joueur très travailleur, très technique. J’ai la chance d’avoir un diamant brut ». Luis Enrique n’a pas caché tout le bien qu’il pensait du numéro 33 du PSG après le match contre Lens. Après avoir enchaîné les apparitions sous Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery a également conquis le nouvel entraîneur espagnol et confirme les espoirs placés en lui.

« Il voulait être au PSG »

Surclassé tout au long de sa formation, Warren Zaïre-Emery a choisi de rejoindre le PSG en 2014 lorsqu’il n’avait que huit ans. Un rêve à ses yeux comme le raconte sa grand-mère dans Téléfoot . « Je lui ai demandé s’il était sûr de vouloir faire ça, qu’il n’allait pas voir ses parents la semaine. Il m’a dit, "oui, oui mamie, je suis sûr de ce que je veux faire". Il voulait être au PSG . »

« Mon rêve c'était de jouer au PSG et de faire toute ma carrière au Paris Saint-Germain »