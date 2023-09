Le PSG tient un crack, le Qatar en veut toujours plus !

Alexis Brunet

Avec l'arrivée de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a gagné une place de titulaire au PSG. L'Espagnol est fan du jeune Français, et ce dernier le lui rend bien sur le terrain. Tout le monde est fan du joueur de 17 ans à Paris, Nasser Al-Khelaïfi en tête. Le président du club de la capitale a toutefois précisé qu'il voulait plus de profils comme celui de Zaïre-Emery à l'avenir.

Cet été, le PSG a beaucoup recruté, et dépensé. Le club de la capitale a par exemple misé plus de 90M€ sur Randal Kolo Muani, ou bien 60M€ sur Manuel Ugarte. Mais au milieu de tout cet argent et ces stars, un jeune joueur arrive à surnager.

Zaïre-Emery crève l'écran

Titularisé depuis le début de saison en Ligue 1 par Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde. Le jeune Français fait preuve d'une maturité folle à seulement 17 ans. Il est donc le présent et l'avenir du PSG.

Il l’annonce, le PSG a recruté «une vraie machine» https://t.co/rFLIKmshLI pic.twitter.com/NBgis8nKsE — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Nasser Al-Khelaïfi veut 20 Zaïre-Emery