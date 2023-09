Verratti : Un géant étranger répond au PSG

Axel Cornic

Après plus de dix années passées à défendre les couleurs du Paris Saint-Germain, Marco Verratti devrait partir. S’il s’entraine avec le groupe l’Italien a été écarté par Luis Enrique, qui ne semble absolument pas vouloir revenir sur ses pas et un départ est donc devenu la seule solution, avec le Qatar qui semble se dessiner dans son avenir.

C’est la fin d’une époque au PSG. Recruté en 2012 alors qu’il était inconnu par le grand public, Marco Verratti s’est fait un nom à Paris devenant une star internationale. Les dernières saisons n’ont toutefois pas été brillantes pour le milieu de terrain, pris en grippe par les supporters et finalement poussé vers la sortie.

Luis Enrique inflexible

Le Champion d’Europe ne fait toujours pas partie du groupe parisien qui affrontera l’OL ce dimanche et Luis Enrique a apporté une nouvelle précision, lors de sa conférence de presse. « Sur Marco, je reste sur ma position de ne pas divulguer les conversations privées » a confié le coach du PSG. « Je n'ai rien à dire de plus. Les conseils que j'ai pu lui donner aussi restent du domaine du privé ». A en croire les révélations du Parisien il y aurait eu une vive discussion entre le nouvel entraineur parisien et Verratti, qui se serait clairement vu montrer la porte de sortie.

Verratti annoncé au Bayern Munich, mais...