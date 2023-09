Mercato : Luis Enrique a réclamé du lourd au PSG

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a fait le choix de changer d'entraîneur. Christophe Galtier est parti, et Luis Enrique est arrivé pour prendre sa succession. L'Espagnol a débarqué avec ses idées, et il compte bien les mettre en action. L'ancien coach du FC Barcelone a d'ailleurs insisté sur certains aspects précis au moment du recrutement, sur les profils à aller chercher.

Par rapport à la saison dernière, l'équipe du PSG a grandement changé cet été. De nombreux cadres sont partis, et même l'entraîneur. Christophe Galtier n'aura tenu qu'un an, et Luis Enrique est arrivé pour prendre sa place. L'Espagnol possède une grande expérience, notamment en Ligue des Champions.

Énergie, enthousiasme et générosité, voilà ce que veut Luis Enrique

Luis Enrique est un entraîneur à poigne, qui a des principes propres à lui, sur lesquels il ne déroge pas. D'après les informations du Parisien , l'Espagnol a beaucoup échangé avec Luis Campos au sujet du mercato parisien. L'ancien coach du FC Barcelone voulait des profils pouvant amener de l'énergie, de l'enthousiasme et de la générosité. Des qualités propres à Lucas Hernandez et à Milan Skriniar notamment.

Le PSG de Luis Enrique séduit

Pour le moment, Luis Enrique réussit bien ses débuts avec le PSG. Les observateurs étaient plutôt sceptiques sur les deux premiers matches, car Paris n'était pas en réussite offensivement, mais face au RC Lens, le club de la capitale a impressionné. Il aura l'occasion de continuer sur sa lancée ce dimanche soir face à Lyon.