«C’est comme Zidane» : Le PSG a signé un crack

Avec Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain tient un véritable crack dans son effectif qui gravit les échelons à une vitesse incroyable. Dès son plus jeune âge, le milieu impressionnait ses formateurs. Son entraîneur à Aubervilliers s’est notamment souvenu d’une anecdote, le comparant auprès de ses coéquipiers à Zinedine Zidane.

Habitué à perdre certaines de ses meilleures pépites depuis le début de l’ère QSI, le PSG ne compte pas faire la même erreur avec Warren Zaïre-Emery, considéré comme un diamant brut en interne. Il faut dire que le milieu de 17 ans gravit les échelons à une vitesse impressionnante, lui qui a été appelé par Thierry Henry cette semaine afin d’intégrer pour la première fois les Espoirs. Titularisé par Luis Enrique lors des trois premières journées de Ligue 1, Warren Zaïre-Emery impressionnait déjà son entraîneur du temps de son passage à Aubervilliers.

« Warren, c’est comme Zidane »

À l’occasion d’un reportage lui étant consacré dans Téléfoot , Zahir Rahli s’est souvenu de l’importance de Warren Zaïre-Emery à Aubervilliers. « Il y avait un de mes joueurs qui me regardait, disant "coach, tu nous as tous changés sauf Warren". J’ai vu qu’il avait raison et je lui ai demandé s'il connaissait Zidane, il m’a répondu oui. "Zidane, tu vas le sortir ?", il m’a dit non. "Eh bien, Warren, c’est comme Zidane" », raconte l’éducateur.

