Le nouveau chouchou du PSG lâche une annonce sur son avenir

Seulement âgé de 17 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne du côté du PSG. Révélé la saison dernière, le titi parisien semble déterminé à s’affirmer comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique. Supporter parisien depuis sa tendre enfance, le natif de Montreuil s’est livré sur la possibilité d’effectuer l’intégralité de sa carrière sous les couleurs parisiennes.

Le PSG tient un diamant brut. La saison dernière, le club parisien voyait un gamin de 16 ans émerger de son centre de formation en la personne de Warren Zaïre-Emery. Après avoir battu tous les records de précocité possibles et imaginables, le joueur désormais âgé de 17 ans souhaite s’imposer définitivement dans le onze parisien.

«Oui c'est une possibilité, pourquoi pas»

Dans un entretien accordé à Téléfoot , Warren Zaïre-Emery n’a pas exclu la possibilité de jouer toute sa carrière en faveur du PSG. « Quand j'allais voir les matches, mon rêve c'était de jouer au PSG et de faire toute ma carrière au Paris Saint-Germain. Et gagner tous les trophées possibles. Faire toute ma carrière ici ? Oui c'est une possibilité, pourquoi pas » .

