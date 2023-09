Mbappé, Ramos, Arabie Saoudite... Toutes les infos mercato du 3 septembre

La rédaction

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes ce vendredi soir à 23h59 en France, les clubs de l'hexagone ont officialisé leurs dernières arrivées. Mais dans le sens des départs, des opérations sont encore possibles. En effet, certains pays, qui n'ont pas fermé leur marché, peuvent faire des emplettes en Ligue 1 et ailleurs en Europe. En ce mercato prolongé, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos.

Campos toujours sur la sellette au PSG ?

Malgré un mercato très abouti, Luis Campos n'a toujours pas que des partisans en interne. A tel point que selon les informations du Parisien , son départ dans les prochaines semaines ne serait pas à exclure. Ses méthodes ne feraient pas l'unanimité au sein du PSG, et il aurait plusieurs ennemis en interne. Son cas pourrait être discuté dans les prochains jours en été.



L'OM craint l'Arabie Saoudite sur le mercato

Le mercato est toujours ouvert en Arabie Saoudite, et d'importants transferts sont toujours possibles. Une situation qui inquiète l'OM comme le raconte une source du club auprès de La Provence : « En revanche, ces clubs ont provoqué une inflation. Le prix de la moindre transaction a été gonflé. Et comme leur marché ne ferme que dans trois semaines, ça provoque de l’instabilité. Imaginez qu’ils proposent quatre ou cinq fois son salaire à l’un de nos joueurs. En plus, on ne pourra pas remplacer ».



PSG : Le Real Madrid n'a pas bougé pour Mbappé

Au cœur des rumeurs durant tout l'été, Kylian Mbappé va finalement disputer une nouvelle saison au PSG. Une prolongation de contrat serait même en discussions. D'ailleurs, selon les informations de MARCA , l'attaquant parisien n'a jamais été proche du Real Madrid cet été, pour la simple et bonne raison que le club madrilène n'a pas bougé pour recruter le capitaine de l'équipe de France.



Sergio Ramos proche de rejoindre Karim Benzema ?

Libre depuis la fin de son contrat avec le PSG, Sergio Ramos serait enfin sur le point de retrouver un club. Selon les informations de Fabrizio Romano, l'ancien capitaine du Real Madrid devrait s'engager pour deux saisons avec Al-Ittihad où il retrouvera Karim Benzema avec lequel il a évolué au sein du club merengue.



